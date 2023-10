Un posto al sole: Lara ha tutti in pugno, ma vincerà davvero? | Anticipazioni

Sembrava tutto molto semplice e lo stesso pubblico di Un posto al sole si era convinto che, una volta arrestata Lara Martinelli (Chiara Conti), la lunga storia che ci ha accompagnato durante tutto quest’anno si sarebbe esaurita. Ma il colpo di coda è evidente e le ultime puntate lo stanno ampiamente dimostrando.

La Martinelli infatti, pur in carcere, potrebbe vendicarsi alla grande. Ciò – beninteso – non risolverebbe affatto la sua posizione, ma le darebbe un’ultima grande soddisfazione personale: quella di aver rovinato tutti gli altri protagonisti di questa vicenda!

Come la narrazione della soap ha già svelato, il rischio è che Lara coinvolga Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Ida (Marta Anna Borucinska) e spifferi tutto a chi di dovere, mettendo Ferri e la vera madre di Tommaso in una posizione giudiziaria assai complessa. E il bambino, soprattutto, verrebbe affidato a qualcun altro…

La novità dei prossimi giorni è che Marina (Nina Soldano) comincerà a muoversi in modo piuttosto spregiudicato per impedire che la sua rivale faccia danni persino dalla prigione. Si tratterà di un piano alquanto “folle” ma sul quale la Giordano investirà tutto, mentre Roberto sarà in ansia temendo che l’iniziativa della moglie produca più danni che benefici.

E in effetti, il danno potrebbe essere dietro l'angolo: Lara riuscirà a imporsi e Marina dovrà accettare di aver fatto un tentativo fallimentare. Occhio però, perché pare che un inaspettato colpo di scena sia in agguato… proprio quando tutto sembrerà perduto! Come andrà a finire?