Uomini e donne: Gemma e Maurizio, lui fa un gesto inaspettato | News trono over

A Uomini e Donne stiamo assistendo e assisteremo a numerosi colpi di scena nel trono over. Come tutti hanno ben notato, gli opinionisti hanno diversi dubbi sulle reali intenzioni di Maurizio Laudicino, il pretendente di Gemma che negli ultimi giorni è stato spesso al centro della scena.

Benché la Galgani appaia molto presa da questa storia, lui ha in più di un’occasione frenato gli entusiasmi della donna, facendo mal pensare Tina Cipollari, la quale non ha nascosto il suo scetticismo riguardo la bontà dei sentimenti del cavaliere. Se Gemma infatti è convinta di volergli dare l’esclusiva, Maurizio preferirebbe invece andare con i piedi di piombo in questa storia, onde evitare di bruciare irrimediabilmente i tempi e causare la chiusura della conoscenza.

Le cose però, neanche a dirlo, prenderanno una piega inaspettata a causa di un gesto che vedremo nelle prossime puntate del dating show e che rischierà di compromettere in futuro la permanenza di Maurizio nella trasmissione di Canale 5.

A gongolare sarà ovviamente la Cipollari, che già pregusta di mettere alla berlina il corteggiatore cinquantasettenne…