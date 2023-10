Uomini e donne: Manuela tra decisioni e nuovi pretendenti | Anticipazioni trono classico

Tenetevi pronti perché le prossime puntate di Uomini e Donne promettono di regalare al pubblico diversi colpi di scena. Ciò a partire dal trono classico, che ultimamente ha fatto registrare un deciso cambio di passo da parte dei tronisti, i quali hanno dato un’accelerata ai loro rispettivi percorsi nella trasmissione.

Quello che vi racconteremo oggi riguarda in particolare il trono di Manuela, che ben presto si vedrà ricevere un’inaspettata segnalazione su un suo corteggiatore. Si tratta di Carlo, al quale toccherà dare diverse spiegazioni sul suo comportamento a centro studio.

Il giovane si vedrà infatti accusare in forma anonima di aver avuto alcuni atteggiamenti poco rispettosi nei confronti della tronista. Accuse a cui, come vedremo, né Tina né tantomeno Gianni sembreranno dare tanto credito. I due opinionisti infatti reputeranno priva di fondamento questa soffiata, consigliando alla Carriero di continuare a frequentare Carlo. L’uomo nel frattempo, si arrabbierà non poco non appena si vedrà piovere addosso critiche e accuse, costringendo la tronista a prendere una decisione improcrastinabile.

Nel frattempo, Manuela riceverà la visita di tre pretendenti desiderosi di conoscerla: Michele, Carlo e Damiano. Questo e altro nei prossimi appuntamenti di Uomini e Donne, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14.45. Seguici su Instagram.