Beautiful: per Deacon potrebbe mettersi male | Trama 15 novembre 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di mercoledì 15 novembre 2023

Sheila (Kimberlin Brown) si è sentita capita da Deacon (Sean Kanan) come mai da nessuno nella sua vita, per questo è andata da lui sotto mentite spoglie. Per l'uomo, tuttavia, le cose potrebbero mettersi male visto che riceve una visita di controllo da parte del suo agente di custodia: la sua libertà vigilata potrebbe essere compromessa qualora si scopra stia nascondendo una latitante ritenuta morta. Niente sembra poter turbare la felicità di Carter (Lawrence Saint-Victor) e Quinn (queste sono le ultime scene di Rena Sofer in Beautiful).