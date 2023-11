Beautiful, anticipazioni americane: Charlie ha una nuova fiamma, attenta Pam!

Tutti a Beautiful possono ritrovarsi nel ruolo di oggetto conteso in un triangolo amoroso, anche qualcuno goffo come Charlie Weber, il responsabile della sicurezza alla Forrester Creations. Da anni legato sentimentalmente a Pam Douglas, l’uomo, nei più recenti episodi americani della soap, ha però attirato l’attenzione di un’altra signora… ricambiandola!

In fondo la sorella di Stephanie Forrester, interpretata da Alley Mills, ormai è fuori scena da molto tempo e torna in veste di guest star solo in sporadiche occasioni. Un po’ più assidua, invece, è la presenza del suo compagno e, sebbene dai dialoghi si capisca che i due stiano ancora insieme, è difficile portare avanti una love story tra un personaggio in scena e un altro che, al contrario, non lo è.

Provvidenziale è stato il più recente cross over con Febbre D’Amore, che ha visto il ritorno di Lauren Fenmore Baldwin in occasione della sfida di alta moda tra Ridge ed Eric Forrester. La proprietaria delle boutique Fenmore’s non è arrivata a Los Angeles da sola, bensì accompagnata da Esther Valentine. Interpretata da Kate Linder fin dal 1985, per Esther è il primo cross over: personaggio minore in Febbre D’Amore, negli anni ha comunque avuto delle trame importanti, sebbene sia soprattutto usata come personaggio comico con cui alleggerire l’atmosfera, proprio come Charlie in Beautiful.

Per decenni Esther è stata la domestica della ricca imprenditrice Katherine Chancellor, che è stata uno dei volti di punta di Febbre D’Amore fino alla morte della sua interprete, Jeanne Cooper, nel 2013. Per i fan storici di Beautiful, Katherine non dovrebbe essere un personaggio sconosciuto in quanto, nel 2005, è apparsa in un episodio della soap: vecchia amica del padre di Stephanie Forrester, era la fiduciaria del contratto con cui il Douglas senior assegnava alla figlia, in caso di divorzio, la proprietà della Forrester Creations.

Eric, che aveva ottenuto dal suocero il finanziamento per fondare la casa di moda, non aveva mai rivelato a Stephanie questa clausola: la donna trovò casualmente il contratto nella cassaforte dello stilista proprio durante un loro periodo di tensione, quando Eric programmava di risposare Brooke per convincere Bridget che tra la madre e Nick Marone non ci fosse più niente. Una recita che, tuttavia, Eric aveva sperato diventasse realtà, scatenando la furia di Stephanie.

Tornando al presente, grande fan delle creazioni Forrester (per lei irraggiungibili), Esther ha assistito con entusiasmo alla sfida tra Eric e Ridge, ottenendo da quest’ultimo, in regalo, un abito Forrester originale. Il viaggio, però, ha riservato un’altra sorpresa ad Esther: la donna e Charlie, infatti, si sono subito piaciuti e il colpo di fulmine pare aver fatto dimenticare Pam all’uomo.

Al momento dei saluti, i due sono arrivati a baciarsi ed Esther ha promesso che sarebbe tornata a Los Angeles, in futuro, se non altro per sistemare a sua misura l'abito ottenuto in dono. Che sia l'inizio di una nuova serie di cross over tra le due soap? In fondo a Febbre Esther al momento è un personaggio molto marginale e in Beautiful potrebbe riempire il vuoto lasciato da Pam… specie nel cuore di Charlie!