Beautiful, anticipazioni dal 13 al 18 novembre 2023

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da lunedì 13 a sabato 18 novembre 2023

Finn e Steffy sono felici e si dichiarano il loro amore che li ha salvati dalla follia di Sheila. Anche Ridge, Quinn, Carter e Zende, ignari della verità, parlano della morte della loro persecutrice, felici di essersi liberati da un incubo. Sheila, intanto, chiede a Deacon di aiutarla nascondendola alla polizia perché non torni in prigione. Deacon, in libertà vigilata, riceve la visita del suo agente di sorveglianza mentre ha appena scoperto che Sheila è viva.

Sheila chiede a Deacon di continuare a nasconderla a casa sua, ma lui si oppone dicendo che è pericoloso per entrambi. Hope confida alla madre di temere che l’intenzione di Thomas di rivolere Douglas con sé a tempo pieno, distrugga l’equilibrio del bambino. Eric e Donna sono felici di avere a casa loro Douglas e Thomas, ma chiedono a Ridge cosa ne pensi Hope. Brooke va a parlare della questione con Taylor, sospettando che sia una sua idea e che nasconda il secondo fine di creare una frattura tra lei e il marito. Brooke e Taylor discutono su dove debba andare a vivere Douglas.

Brooke insinua che Taylor, più che essere interessata al nipote, stia cercando di creare una frattura tra lei e Ridge. Allo chalet, Hope e Thomas discutono il futuro di Douglas. Hope è terrorizzata dell’idea che Thomas porti il figlio a vivere in modo stabile con lui. Sheila, intanto, cerca di convincere Deacon a nasconderla, promettendogli in cambio molti soldi che potrebbero cambiargli la vita. Sheila impone la sua presenza a casa di Deacon, che non riesce a convincerla ad allontanarsi per sempre da Los Angeles e dai guai.

La famiglia Forrester al completo si riunisce a casa di Eric per festeggiare il ritorno di Finn, ma Brooke e Liam non vengono invitati. Brooke dice a Hope di sentirsi sotto attacco da parte di Steffy e di Taylor che sospetta puntare a Douglas, mirando in realtà ad allontanare Ridge da lei.

Hope non vuole trasformare il fatto che Douglas passi più tempo con Thomas in una guerra tra famiglie. Anche se Taylor è convinta che sia necessario riportare Douglas a vivere con suo padre e a frequentare la sua famiglia d’origine. La famiglia Forrester si riunisce a casa di Eric per festeggiare il ritorno di Finn e tutti esprimono gratitudine per la bellezza del momento che stanno vivendo. Sheila è presa dal rapporto con Deacon, ma lui è sfuggente.

Brooke non è felice per come viene trattata dalla famiglia Forrester e mette in guardia Hope dall'essere tanto indulgente con loro anche se è per il bene di Douglas. Hope decide di andare a trovare suo padre per poter avere un consiglio da lui sul momento che sta vivendo.