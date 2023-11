Beautiful, anticipazioni dal 4 al 9 dicembre 2023

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da lunedì 4 a sabato 9 dicembre 2023

Con grande lucidità, Thomas cerca di far capire a Hope quanto sia importante per il bambino crescere con il padre, ammettendo di aver avuto tanti problemi in passato ma sapendo di stare meglio. Thomas invita Hope a casa Forrester in modo che possa sincerarsi di quanto Douglas stia bene con il padre. Lei accetta, ma Liam confessa a Brooke di soffrire nel saperla sola con Thomas.

Deacon esce di casa per andare a lavorare e raccomanda a Sheila di non uscire e di non fare pazzie che rischino di farli finire entrambi in prigione. Ma Deacon dimentica il cellulare a casa e quando Sheila se ne accorge, infila maschera e parrucca e glielo porta a “Il Giardino”.

Sheila richiama l’attenzione di Finn, il quale la osserva incuriosito. A “Il Giardino”, Finn confessa a Bill i suoi sentimenti contrastanti a seguito della morte di Sheila, perché senza di lei non sarebbe mai venuto al mondo e non avrebbe mai conosciuto Steffy.

Sheila, senza essere vista, ha sentito tutto ciò che ha detto Finn sul suo conto e si illude che le parole del figlio nascondano un affetto che potrà riavvicinarli. Nel frattempo, mentre Brooke e Liam si confessano di non fidarsi delle intenzioni di Thomas.

Thomas tenta di convincere Hope che la soluzione migliore sarebbe quella di crescere Douglas insieme. Steffy chiede a Finn quali siano i suoi veri sentimenti nei riguardi della sua madre naturale che ora è morta. Lui le risponde che anche se non riuscirà mai a perdonarla, non può dimenticare che avendolo messo al mondo gli ha di fatto permesso di incontrarla.

Deacon rimprovera a Sheila di fare delle pazzie per vedere suo figlio mettendo a rischio la libertà di entrambi. Douglas è ancora conteso tra Thomas e Hope, con lui che ora però sembra voler rispettare i desideri e i sentimenti di Hope.