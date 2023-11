Beautiful, anticipazioni dal 6 all’11 novembre 2023

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da lunedì 6 a sabato 11 novembre 2023

Sheila è morta e, nonostante i timori di una diabolica macchinazione, c’è un grande desiderio di andare oltre. Ma non c’è tregua: Taylor e Steffy insistono con Thomas affinché tenga testa alle Logan pretendendo che Douglas torni a vivere con la sua vera famiglia, i Forrester…

Thomas si sente pronto ad avere un ruolo maggiore nella vita di Douglas e con il sostegno di Taylor. Steffy e Ridge chiede e ottiene da Eric il permesso di trasferirsi a casa sua per far frequentare più assiduamente al figlio la vera dimora dei Forrester. La possibilità che l’assetto di vita di Douglas cambi sconvolge Hope, rosa dai dubbi, ma Brooke è pronta a lottare perché le cose rimangano come sono. Nel frattempo, Bill e Li scoprono di avere molte cose in comune. Brooke non riesce a parlare di Douglas con Ridge, perché lui le confessa di aver baciato Taylor a Montecarlo.

Brooke, pur ferita, perdona Ridge per aver baciato Taylor, ma non nasconde la sua netta opposizione all’idea che Douglas possa tornare a vivere stabilmente con Thomas. Ridge però è del parere opposto e i due sono di nuovo sull’orlo dell’incomprensione. Steffy sprona la madre a lottare per Ridge. Thomas informa Hope che intende avere un ruolo maggiore nella vita di suo figlio, senza nascondere la sua intenzione di portarlo a vivere a casa Forrester.

Deacon è attratto da una donna misteriosa che lo invita ad un eccitante gioco di seduzione e poi si sveglia accanto a lei dopo averci passato la notte. Quando lui nota che le manca un dito del piede, a quel punto la donna si toglie una maschera dal volto e si rivela essere Sheila.

Brooke riferisce a Hope la delicata discussione avuta con il marito a proposito di Thomas e della sua volontà di riportare Douglas a vivere con lui che rischia di allontanarli di nuovo, visto il pieno sostegno di Ridge al figlio e la netta opposizione di Brooke ad un cambiamento nell’assetto di vita del bambino.

Ridge parla con Steffy e con Taylor dello stesso argomento, con valutazioni diametralmente opposte da quelle della moglie. Deacon ha trascorso una notte rovente con una bellissima sconosciuta. Ma la mattina, al risveglio, la donna si è levata una maschera dal volto ed è apparsa Sheila. Deacon è sconvolto, non riesce a capacitarsi di come lei abbia fatto a fuggire da Los Angeles e a fingersi morta, amputandosi da sola il dito del piede per rendere il tutto più credibile.