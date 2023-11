Beautiful: Sheila diventa Niccolina | Anticipazioni puntate italiane

Nelle attuali puntate italiane di Beautiful, il detective Sanchez ha informato i Forrester e i Finnegan del ritrovamento dei resti di Sheila Carter: la fuggitiva, nel tentativo di scappare dalla polizia, si è rifugiata nelle montagne fuori Los Angeles. Ma, a quel punto, le autorità si sono imbattute in un raccapricciante spettacolo: l’auto della donna abbandonata, circondata da brandelli dei suoi abiti, sangue e capelli. Le conclusioni che ne sono state tratte sono sorprendenti: Sheila viene dichiarata morta a seguito dell’attacco di un animale selvatico; nello specifico, si ritiene sia morta perché sbranata da un orso!

A confermare l’identità che ha tolto qualsiasi dubbio alla polizia, un piccolo pezzo del corpo di Sheila: un dito del piede che è stato mostrato ai Forrester, restii a credere che, stavolta, l’odiata Carter non abbia avuto scampo. Le prove raccolte, tuttavia, sembreranno convincerli che, davvero, non dovranno più preoccuparsi per colei che, nel corso degli anni, è stata un vero incubo per tutti loro.

Chi di voi segue le nostre anticipazioni in tempo reale dagli USA, tuttavia, già sa che si tratta di una messa in scena da parte di Sheila, arrivata a sacrificare una piccola parte del proprio corpo pur di convincere la polizia della propria morte. E, in effetti, il dito amputato rappresenterà la prova regina che le permetterà di fingersi morta. Stavolta, però, Sheila non è fuggita per costruirsi una nuova identità altrove, bensì è restata a Los Angeles, decisa a trovare prima o poi un modo per entrare nelle vite di Finn e Hayes.

Per aggirarsi liberamente, però, la nostra protagonista dovrà ricorrere all’arte del travestimento, uno dei suoi trucchi migliori: l’abilità di camuffarsi le è stata utile più di una volta in passato, anche nelle vicende che l’hanno vista protagonista nella soap opera Febbre D’Amore. Il nuovo aspetto verrà testato usando come cavia un inconsapevole Deacon Sharpe che resterà incuriosito da una misteriosa cliente de Il Giardino. Complice qualche bicchiere di troppo, l’uomo si lascerà sedurre, trascorrendo una notte di fuoco con la silenziosa sconosciuta.

Tuttavia, quando noterà il dito mancante in uno dei piedi dell’amante, Deacon inizierà a realizzare la sua identità e una divertita Sheila si sfilerà una maschera di scena in silicone, rivelandosi all’orripilato Sharpe. La donna, ricorrendo alla minaccia, alla promessa di soldi (che dirà di avere in abbondanza ma che non vedremo mai) e alla seduzione, riuscirà a convincere Deacon ad ospitarla.

Sheila, tra l’altro, spronerà Deacon a darsi una mossa, sottolineando quanto sia caduto in basso nell’accontentarsi di un lavoretto umile quando in passato è stato proprietario di locali notturni di successo nonché fondatore di un suo marchio di moda, la Sharpe Designs (con Sally Spectra ed Amber Moore, ricordate?). Insomma, Deacon non potrà continuare a negare il fascino che Sheila, fin da subito, ha avuto su di lui e nel corso di questa latitanza il loro rapporto si evolverà.

Intanto la nuova identità di Sheila avrà un nome che strizzerà, per giunta, l’occhio all’italiano: Niccolina. Sarà proprio come una donna di origine italiana che Sheila si presenterà a Hope Spencer quando la ragazza si ritroverà davanti la nuova fiamma del padre: la riconoscerà? Seguici su Instagram.