Il paradiso delle signore 8: Matteo vuota il sacco con Marcello | Trama 15 novembre 2023

Anticipazioni puntata 48 Il paradiso delle signore 8 di mercoledì 15 novembre 2023

Maria (Chiara Russo) valuta l’idea di trasferirsi in Australia con Vito (Elia Tedesco), ma nel frattempo lo strozzino Mancino incontra la ragazza e “manda i saluti” a Matteo (Danilo D’Agostino) tramite la Puglisi. A questo punto il giovane, estremamente preoccupato dal fatto che Mancino possa far del male a Maria, confessa tutto a Marcello (Pietro Masotti) che non la prende molto bene.

Alfredo (Gabriele Anagni) incontra Leonardo in Caffetteria ma tra i due c'è un leggero astio; Crespi inoltre scopre che Irene (Francesca Del Fa) lavora al Paradiso delle Signore. Tancredi (Flavio Parenti) perde il controllo delle sue emozioni quando vede sua moglie e Vittorio (Alessandro Tersigni) essere molto in sintonia al Circolo…