Il paradiso delle signore 8: Tancredi rivela a Umberto la verità | Trama 21 novembre 2023

Anticipazioni puntata 52 Il paradiso delle signore 8 di martedì 21 novembre 2023

Maria (Chiara Russo) vorrebbe organizzare un momento speciale per Vito (Elia Tedesco) e le sue amiche decidono di lasciarle casa libera per non essere di troppo. Marcello (Pietro Masotti) vorrebbe essere più partecipe negli affari economici del Paradiso e Vittorio (Alessandro Tersigni) gli offre una scrivania a patto di meritare la sua fiducia. Matteo (Danilo D'Agostino) decide di confessare i suoi sentimenti verso Maria al fratello, in seguito ad un grosso aiuto che Vito gli chiede. Tancredi (Flavio Parenti) rivela a Umberto (Roberto Farnesi) la verità riguardo all'incendio del mobilificio Frigerio, sebbene ancora non abbia il coraggio di rivelare tutto a sua moglie. Per questo motivo il Sant'Erasmo chiede ancora del tempo a Vittorio.