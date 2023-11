Il paradiso delle signore 8: Tancredi investito da un’auto | Trama 22 novembre 2023

Anticipazioni puntata 53 Il paradiso delle signore 8 di mercoledì 22 novembre 2023

Delia (Ilaria Merin) parla con Roberto (Filippo Scarafia) affinché lui sproni Agata (Silvia Bruno) ad iscriversi ad un corso di disegno. Vittorio (Alessandro Tersigni) accoglie Marcello (Pietro Masotti) al Paradiso e lo lascia libero di poter seguire la parte economica di una campagna pubblicitaria inerente al grande magazzino. Umberto (Roberto Farnesi) tuttavia è già in prima linea a boicottare sia Barbieri che Conti.

Tancredi (Flavio Parenti) invece ricatta Diletta affinché Vittorio non faccia nulla contro di lui; la giornalista invece è intenzionata a non cedere. A questo punto per Tancredi non rimane altro che affrontare Vittorio ma durante lo scontro accade qualcosa di irreversibile: il Sant'Erasmo viene investito da un'auto…