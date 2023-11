Il paradiso delle signore 8: Vittorio sconvolto per l’incidente di Tancredi | Trama 23 novembre 2023

Anticipazioni puntata 54 Il paradiso delle signore 8 di giovedì 23 novembre 2023

Vittorio (Alessandro Tersigni) è sconvolto per l’incidente di Tancredi (Flavio Parenti), quest’ultimo infatti su trova in ospedale ancora privo di sensi. Roberto (Filippo Scarafia), su consiglio di Delia (Ilaria Merin), propone ad Agata (Silvia Bruno) l’iscrizione ad un corso di disegno per migliorare il suo talento. Umberto (Roberto Farnesi) non riesce nei suoi intenti visto che Matteo si riappropria dell’affare concluso da Marcello (Pietro Masotti) riguardo alla campagna pubblicitaria del Paradiso. Matteo (Danilo D’Agostino) chiarisce con Maria (Chiara Russo) la situazione e la assicura che non la metterà in imbarazzo nei confronti di Vito (Elia Tedesco). Le condizioni di salute di Tancredi sembrano infine migliorare. Seguici su Instagram.