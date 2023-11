Il paradiso delle signore 8: Marcello e Matteo neutralizzano Umberto | Trama 24 novembre 2023

Anticipazioni puntata 55 Il paradiso delle signore 8 di venerdì 24 novembre 2023

Clara (Elvira Camarrone) viene a sapere del doppio lavoro di Alfredo (Gabriele Anagni) ed il giovane le chiede di non dire nulla a Irene (Francesca Del Fa). Ciro (Massimo Cagnina) non acconsente alla proposta di Agata (Silvia Bruno): nessuna scuola e nessun corso di disegno. Umberto (Roberto Farnesi) cerca di soffiare l'affare della campagna pubblicitaria della metro al Paradiso delle Signore ma i fratelli Marcello (Pietro Masotti) e Matteo (Danilo D'Agostino) non gli rendono il gioco facile e riescono anche ad avere la meglio. I due fratelli ritrovati riescono a rafforzare il loro legame e Matteo confida a Marcello i motivi per cui si è indebitato con gli strozzini. Vittorio (Alessandro Tersigni) è deciso a non intromettersi più tra Tancredi (Flavio Parenti) e Matilde (Chiara Baschetti) ma, inaspettatamente, il Sant'Erasmo compie un gesto che cambierà il destino del suo matrimonio.