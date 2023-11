Il paradiso delle signore 8: Matilde ha deciso cosa fare del suo matrimonio | Trama 27 novembre 2023

Anticipazioni puntata 56 Il paradiso delle signore 8 di lunedì 27 novembre 2023

Le veneri scoprono l'esistenza di un concorso per la miglior commessa di Milano e Irene (Francesca Del Fa) vorrebbe partecipare, anche se potrebbe candidarsi anche la sua rivale della Galleria Milano Moda. Ciro (Massimo Cagnina) è contrario ad una carriera artistica per Agata (Silvia Bruno) e se ne scopre anche il motivo. Dopo l'incidente di Tancredi (Flavio Parenti), Matilde (Chiara Baschetti) ha deciso cosa fare del suo matrimonio. Umberto (Roberto Farnesi) infine si confronta con Vittorio (Alessandro Tersigni) per una questione molto importante.