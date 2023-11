Il paradiso delle signore 8: Vittorio capisce che deve mettersi da parte | Trama 3 novembre 2023

Marcello (Pietro Masotti) organizza un incontro con il sindaco per concludere la questione del trasferimento aziendale della Tessuti Colombo. Botteri (Luca Ferrante) mette ancora alla prova Concetta (Gioia Spaziani) con l’ultima sfida da superare; la donna evita di coinvolgere Maria (Chiara Russo) per non farla preoccupare. Dopo il bacio tra il contabile e la stilista, il bel Matteo (Danilo D’Agostino) cerca un approccio con Maria ma lei si dimostra gentile ma scostante. Vittorio (Alessandro Tersigni) capisce che deve nuovamente mettersi da parte dopo aver visto un riavvicinamento tra Matilde (Chiara Baschetti) e suo marito. Seguici su Instagram.