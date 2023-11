Il paradiso delle signore 8: Vito torna quando Maria è confusa | Trama 7 novembre 2023

Anticipazioni puntata 42 Il paradiso delle signore 8 di martedì 7 novembre 2023

Ezio (Massimo Poggio) e Gloria (Lara Komar) vogliono risposarsi e domandano a Vittorio (Alessandro Tersigni) e Matilde (Chiara Baschetti) se vogliono essere testimoni di nozze. Irene (Francesca Del Fa) incontra un giovane misterioso e affascinante di nome Lorenzo Crespi e ne rimane colpita. Alfredo (Gabriele Anagni) intanto organizza una serata speciale per la sua fidanzata. Umberto (Roberto Farnesi) propone il marito di Fiorenza (Greta Oldoni) come prestanome di Tancredi (Flavio Parenti) per acquisire i Tessuti Colombo.

Marcello (Pietro Masotti) sente la mancanza di Adelaide (Vanessa Gravina) e si sfoga con Salvatore (Emanuel Caserio). Matteo (Danilo D’Agostino) non comprende l’atteggiamento scostante di Maria (Chiara Russo) e vorrebbe dei chiarimenti. Nel momento di maggior confusione da parte della siciliana, ritorna Vito (Elia Tedesco) a sorpresa dall’Australia. Seguici su Instagram.