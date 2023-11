Il Paradiso delle Signore 8: Tancredi contro Ezio e Gloria | Trama 8 novembre 2023

Anticipazioni puntata 43 Il paradiso delle signore 8 di mercoledì 8 novembre 2023

Tutti gioiscono del ritorno di Vito Lamantia (Elia Tedesco) dall’Australia, soprattutto la famiglia di Maria (Chiara Russo) che non vede l’ora di celebrare il matrimonio; Matteo (Danilo D’Agostino) invece deve dissimulare il malcontento causato dal ritorno di Vito. Flora (Lucrezia Massari) è stanca di dover aspettare un matrimonio che sembra non arrivare mai a causa delle promesse di Umberto (Roberto Farnesi) che non si concretizzano ancora.

Alfredo (Gabriele Anagni) rivela ad Armando (Pietro Genuardi) il vero motivo per cui negli ultimi giorni è sempre stanco e distratto. Tancredi (Flavio Parenti) mette in atto il suo piano contro Ezio (Massimo Poggio) e Gloria (Lara Komar) e chiede alla Gramini (Greta Oldoni) di fare da prestanome per poter acquisire i Tessuti Colombo, il tutto nella massima riservatezza.