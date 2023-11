Il paradiso delle signore 8: Vito resta a Milano o torna in Australia? | Trama 9 novembre 2023

Anticipazioni puntata 44 Il paradiso delle signore 8 di giovedì 9 novembre 2023

Ezio (Massimo Poggio) e Gloria (Lara Komar) parlano con Vittorio (Alessandro Tersigni) dell’offerta interessante della Gramini (Greta Oldoni) per la Tessuti Colombo. Vito (Elia Tedesco) cerca di capire cosa fare per il suo futuro, se rimanere a Milano o trasferirsi in Australia, percependo molti dubbi sulle intenzioni della sua fidanzata. Flora (Lucrezia Massari) vuole candidarsi come Presidentessa al Circolo.

Irene (Francesca Del Fa) incontra nuovamente l'affascinante Lorenzo. Matilde (Chiara Baschetti) comprende le motivazioni e l'interesse mostrato dai "Colombi" per l'offerta della Gramini ma ne rimane comunque delusa, pensando inoltre di avere Tancredi (Flavio Parenti) come spalla.