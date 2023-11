Il paradiso delle signore 8 anticipazioni: Alfredo e Irene, nuvole all’orizzonte?

La coppia tra la capo commessa in carica del Paradiso delle signore e il bel magazziniere è senza dubbio una delle più divertenti della fiction ma, se è vero che Perico (Gabriele Anagni) farebbe di tutto per fare felice la sua bella, la signorina Cipriani (Francesca Del Fa) è invece piuttosto pretenziosa nei confronti del fidanzato.

Alfredo nelle prossime puntate apparirà sempre più stanco e distratto e sembrerà nascondere qualcosa: Armando (Pietro Genuardi) cercherà di capire cosa gli stia succedendo, ma il giovane non si sbilancerà: che il povero ragazzo stia cercando di sentirsi all’altezza di quegli uomini ricchi tanto ammirati dalla sua fidanzata?

Nel frattempo, Irene incontrerà per caso un fascinoso sconosciuto, Leonardo Crespi, che non la lascerà indifferente proprio nel momento in cui Alfredo penserà di organizzarle una serata speciale. Perico poi, messo alle strette da Armando, confesserà il vero motivo della sua stanchezza e dei suoi ritardi: vorrebbe organizzare qualcosa di speciale per la sua amata.

Irene, emozionata per la cena al Circolo che le ha organizzato Alfredo, incontrerà di nuovo il fascinoso Leonardo Crespi: che l'amore del suo magazziniere inizi a non bastarle più?