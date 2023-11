Il paradiso delle signore 8, anticipazioni dal 13 al 17 novembre 2023

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 13 a venerdì 17 novembre 2023

Leonardo Crespi si presenta a Irene; Alfredo li vede e si insospettisce. Fiorenza si incontra con Tancredi e gli chiede un grosso favore, visto quanto lei si è spesa per lui facendo da prestanome. Matteo continua a cercare di recuperare i soldi per saldare i suoi debiti e Marcello intuisce che c’è qualcosa che non va. Matilde viene a sapere che al Paradiso hanno problemi con i riassortimenti della merce e ha un’idea per aiutarli. Vito fa una proposta molto importante a Maria, riguardo al loro futuro insieme.

Maria pensa alla proposta di Vito e non sa ancora quale direzione prendere, nel frattempo Vito cerca un’attività da rilevare a Milano, come alternativa all’Australia. Marcello nota che Matteo non porta più l’orologio che gli ha regalato Adelaide e aumentano i suoi sospetti. Leonardo arriva al Paradiso per un incontro con Vittorio e Irene fa di tutto per evitarlo. Tancredi e Umberto discutono della Gramini e Flora sente qualcosa. Intanto, la famiglia Puglisi è riunita attorno a un tavolo per parlare del destino di Maria.

Maria, per la prima volta, sembra prendere in seria considerazione l’idea di trasferirsi in Australia. Nel frattempo Mancino incontra la Puglisi e, come velato avvertimento, le chiede di portare i suoi saluti a Matteo. Matteo, preoccupato, decide di confessare tutta la verità a Marcello, che, però non la prende affatto bene. Alfredo incrocia per caso Leonardo in Caffetteria, ma tra i due non nasce una simpatia; intanto Crespi scopre che Irene lavora al Paradiso. Durante un evento al Circolo, Tancredi vede Vittorio e Matilde in grande sintonia e perde il controllo.

In seguito allo scontro col fratello, Matteo decide di lasciare il Paradiso e scrive le proprie dimissioni, ma Marcello torna sui suoi passi e gli chiede di restare. Dopo la sfuriata a Vittorio, Tancredi cerca un confronto con Matilde. Nel frattempo, lei si scusa con Vittorio per il comportamento del marito. Intanto al Circolo, c’è grande fermento per l’imminente elezione della nuova Presidentessa: la scelta è tra Flora e Fiorenza. Vito, sentendo parlare dei problemi della Tessuti Colombo, ha un’idea che potrebbe dare una svolta al suo futuro con Maria.

Flora è stata eletta Presidentessa del Circolo e ora più che mai vorrebbe che la sua unione con Umberto si suggellasse in un matrimonio. Prima di vendere la Tessuti Colombo a Vito, Ezio e Gloria chiedono il parere di Matilde. Nel frattempo, Tancredi prova a corrompere la Gramini, affinché non faccia parola con nessuno di quanto le ha chiesto. La Gramini, però, sembra avere tutt'altre intenzioni e si presenta da Vittorio.