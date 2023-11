Il paradiso delle signore 8, anticipazioni dal 27 novembre al 1° dicembre 2023

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 27 novembre a venerdì 1° dicembre 2023

Le veneri scoprono che è stato indetto un concorso per la miglior commessa di Milano, Irene pensa di partecipare e scopre che potrebbe essere in gara con Lucia Giorgi, della Galleria Milano Moda. Scopriamo perché i Puglisi sono così contrari a una possibile carriera artistica di Agata. Matilde ha preso una decisione definitiva con Tancredi, ora deve solo renderla ufficiale. Nel frattempo Umberto va a parlare con Vittorio per chiedergli una cosa molto importante.

Irene si prepara a sostenere le prove del concorso per la miglior commessa di Milano. Agata ha preso una decisione riguardo al corso di disegno, senza interpellare i suoi genitori, e ne parla con Roberto. Per una serie di imprevisti, Vito si trova a chiedere a Matteo di sostituirlo per aiutare Maria e lui non può rifiutarsi, anche se vorrebbe. Dopo l’incidente, Tancredi vede sfumare la possibilità di operarsi alla gamba nell’immediato e vuole lasciare l’ospedale, contro il parere del medico.

Agata confessa di essersi iscritta al corso di disegno senza l’appoggio dei genitori e Roberto cerca di convincere Ciro a dare alla figlia la sua approvazione. Maria scopre che sarà Matteo ad accompagnarla fuori Milano al posto di Vito, ma all’ultimo momento i piani cambiano di nuovo e qualcuno le rivela i reali sentimenti di Matteo per lei. Matilde non riesce a perdonare Tancredi, per quanto lui la scongiuri, e decide di lasciare la villa.

Irene non è più tanto sicura di vincere il concorso per la miglior commessa di Milano, ma le veneri e Alfredo non la abbandonano. Anche Armando scopre che Matteo prova qualcosa per Maria. Agata sente una discussione dei suoi genitori che la riguarda e prende una decisione riguardo corso di disegno. Matilde ancora non è tornata in villa e Tancredi decide di andare da Vittorio per scoprire se sia lui a ospitarla.

È il giorno del concorso per la miglior commessa di Milano e Irene scopre che Leonardo Crespi fa parte della commissione che conferirà il premio. Ciro si commuove per il talento della figlia Agata e prende una decisione sul futuro della figlia. Finalmente Matilde ritorna in villa, ma non ha buone notizie per Tancredi e intanto scopre che Vittorio sapeva già da tempo del suo coinvolgimento nell'incendio che ha distrutto il mobilificio. Per Matilde questo è l'ennesimo colpo.