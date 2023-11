Il paradiso delle signore 8 anticipazioni: Irene partecipa a un concorso, lo vincerà?

Dopo l’incontro inaspettato con Leonardo Crespi (Emanuele Turetta), che ha mandato non poco in confusione la capo commessa de Il Paradiso delle Signore scatenando la gelosia del fidanzato Alfredo (Gabriele Anagni), arriva una nuova sfida per Irene (Francesca Del Fa)!

Nelle prossime puntate della fiction daily di Rai 1, infatti, le veneri scopriranno che è stato indetto un concorso per la miglior commessa di Milano. Irene penserà di partecipare e scoprirà che potrebbe essere in gara con Lucia Giorgi, l’ex commessa del Paradiso che aveva lasciato il proprio posto di lavoro di Venere per prendere quello di capo commessa della Galleria Milano Moda.

Irene si preparerà a sostenere le prove del concorso per la miglior commessa di Milano ma, nonostante la sua apparente sicurezza e spavalderia, non sarà più tanto sicura di vincere; comunque sia, se è nel momento del bisogno che si vedono gli amici, le veneri e Alfredo non la abbandoneranno!

Sarà proprio dopo aver faticosamente ritrovato il coraggio di partecipare alla competizione che, nel fatidico giorno del concorso, Irene scoprirà che Leonardo Crespi fa parte della commissione che conferirà il premio: tutto questo confonderà la nostra protagonista o l’aiuterà a dare il meglio? Lo scopriremo solo guardando i prossimi episodi! Seguici su Instagram.