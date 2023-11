Il paradiso delle signore 8 anticipazioni: Matilde e Tancredi sono al capolinea?

A Il paradiso delle signore 8, dopo mesi di sotterfugi da parte di Tancredi (Flavio Parenti), Matilde (Chiara Baschetti) ha finalmente scoperto le malefatte del marito e, per quanto l’uomo si trovi in ospedale dopo essere stato travolto da un’automobile, lei ha preso una decisione definitiva; ora dovrà solo renderla ufficiale! Che abbia deciso definitivamente di lasciare il conte di Sant’Erasmo?

Nel frattempo Umberto (Roberto Farnesi) andrà a parlare con Vittorio (Alessandro Tersigni) per chiedergli una cosa molto importante. E non sarà difficile immaginare come reagirà Conti all’ennesima richiesta da parte dell’ex suocero…

Dopo l’incidente, Tancredi vedrà sfumare la possibilità di operarsi alla gamba nell’immediato e vorrà lasciare l’ospedale, contro il parere del medico. Nonostante il difficile quadro clinico del consorte, Matilde non riuscirà a perdonarlo e deciderà di lasciare la villa!

Davvero un duro colpo per il conte di Sant’Erasmo, che in un colpo solo si vedrà portare via la possibilità di guarire ma soprattutto la speranza di ritrovare la moglie dopo che lei avrà scoperto ciò che la famiglia Frigerio aveva dovuto subire in passato per colpa proprio di Tancredi.

Ma dove andrà Matilde? Il ritorno della Frigerio in villa continuerà a farsi attendere e Sant’Erasmo deciderà di andare da Vittorio per scoprire se sia lui a ospitarla.

In seguito Matilde rientrerà in villa, ma senza buone notizie per Tancredi e intanto scoprirà che Vittorio sapeva già da tempo del suo coinvolgimento nell'incendio che ha distrutto il mobilificio. Per Matilde questo sarà l'ennesimo colpo: come reagirà? Riuscirà a fidarsi ancora del suo bel Conti o si sentirà tradita anche da lui?