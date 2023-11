Il paradiso delle signore 8: arriva Rosa. Marcello si “scontrerà” con lei e… | Anticipazioni

Le novità non sono mai troppe al Paradiso delle Signore e, se pensavamo di essercela cavata con qualche nuova Venere e un fratello di Marcello (Pietro Masotti) in più al grande magazzino più chiacchierato d’Italia, beh ci sbagliavamo di grosso!

È in arrivo un ciclone anche per il signor Ferraris (Pietro Genuardi), che come il nemico-amico Don Saverio (Andrea Lolli) si troverà presto a badare anche lui ad una nipote!

Ma chi sarà il primo ad incontrare la misteriosa ragazza? Per caso, sarà Marcello a scontrarsi con una ragazza con cui avrà un piccolo battibecco. Barbieri incontrerà poi per la seconda volta la ragazza misteriosa, e questa volta Salvo (Emanuel Caserio) crederà di aver capito chi possa essere: insomma pare proprio che il gatto e la volpe del Paradiso saranno i primi ad avere a che fare con Rosa (Nicoletta di Bisceglie).

Non contenti di aver scoperto l'identità della ragazza, Marcello farà una scoperta riguardo alla nuova arrivata e sarà indeciso se riferirla o no ad Armando: siamo sicuri che questo incontro sarà semplice coincidenza o potrebbe essere un modo per dimenticare definitivamente Adelaide (Vanessa Gravina)? Di certo ne riparleremo…