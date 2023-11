Il paradiso delle signore 8: Ezio e Gloria nella trappola di Tancredi? | Anticipazioni

A Il paradiso delle signore, dopo aver giocato sporco con Vittorio (Alessandro Tersigni), Tancredi (Flavio Parenti) non ha alcuna intenzione di farsi scrupoli con i coniugi Colombo che – se venderanno la tessuti Colombo a lui tramite un prestanome, in questo caso il marito della Gramini (Greta Oldoni) – finiranno nella sua trappola rimanendo anche senza la loro prima creatura!

Ricevuta la proposta della vice presidentessa del circolo in carica, Ezio e Gloria informeranno Vittorio dell’offerta della Gramini per rilevare la Tessuti Colombo e non negheranno di essere interessati alla proposta. Ma siamo sicuri che stiano facendo la scelta giusta per loro e per il Paradiso?

Matilde (Chiara Baschetti), pur comprendendone le ragioni, sarà molto delusa per l’interesse mostrato dai Colombo in merito alla proposta di Fiorenza, e si illuderà di avere Tancredi dalla sua parte: dunque il conte di Sant’Erasmo avrà preso due piccioni con una fava oppure il buon Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) potrebbe aprire gli occhi alla sua amata e salvare la tessuti Colombo grazie ad una delle sue geniali intuizioni? Seguici su Instagram.