Il paradiso delle signore 8: Flora fa una proposta a Irene! | Anticipazioni

A Il paradiso delle signore, dopo un momento iniziale in cui Leonardo Crespi (Emanuele Turetta) aveva stregato Irene (Francesca Del Fa), la bella capocommessa sembra aver ritrovato l’amore e l’ammirazione totale per il suo Alfredo (Gabriele Anagni), il quale nel frattempo ha trovato un doppio lavoro ai mercati generali per far fronte a tutte le richieste e i capricci della fidanzata, sempre più esigente.

Nonostante tutti i suoi sforzi, però, aumenteranno i sospetti di Alfredo riguardo a un possibile interessamento di Crespi verso Irene…

Nel frattempo Flora (Lucrezia Massari), farà una proposta di lavoro alla Cipriani che potrebbe aprirle nuovi orizzonti. Ma perché alla stilista della concorrenza dovrebbe interessare far lavorare la capocommessa del grande magazzino acerrimo nemico della Galleria Milano Moda? Se noi abbiamo dei sospetti, Irene non è affatto stupida e rifletterà bene sulla proposta della Gentile.

La Cipriani, solo dopo aver preso una decisione riguardo alla richiesta di Flora, verrà a sapere chi c'è realmente dietro quell'offerta. Se anche voi volete sapere di chi si tratta, continuate a seguirci…