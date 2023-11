Il paradiso delle signore 8: Flora prossima presidentessa del circolo? | Anticipazioni

È iniziata a gonfie vele la stagione per Flora (Lucrezia Massari), la stilista della Galleria Milano Moda, finalmente al timone del nuovo e lussuoso grande magazzino esattamente di fronte al Paradiso delle Signore. La Gentile aveva deciso di passare dalla parte della concorrenza per seguire l’amore e l’ambizione, poi il successivo trasferimento a Villa Guarnieri insieme a Umberto (Roberto Farnesi) ha definitivamente sancito l’unione della loro coppia, finalmente libera dal fantasma di Adelaide (Vanessa Gravina). Sintonia perfetta oppure no?

Pare che dalle prossime puntate Flora inizierà a soffrire il fatto di non essere ancora sposata con Guarnieri, ma lui non raccoglierà le varie battute rivoltegli dalla compagna. Cosa fare dunque se Umberto è distratto dai suoi loschi piani e da affari che non sembrano fare bene alla coppia?

Strategicamente, Flora deciderà di candidarsi per il ruolo di presidentessa del Circolo, lasciato vacante dalla contessa di Sant’Erasmo ed usurpato dalla Gramini (Greta Oldoni). Ma quest’ultima scoprirà presto che la fidanzata del commendatore si è candidata per il titolo di presidentessa del Circolo: come reagirà?

Mentre Flora si muoverà per prendere il posto di colei che l'ha fatta da padrona per anni, Marcello (Pietro Masotti) confiderà a Salvo di sentire la mancanza della sua Adelaide e deciderà di andare a trovarla a Ginevra. Una volta tornato dalla Svizzera, sappiate che Barbieri racconterà a Salvatore (Emanuel Caserio) e ad Armando (Pietro Genuardi) come è andata con Adelaide. Cuore spezzato per il nostro business man?