Il Paradiso delle Signore 8, Lara Komar a Tv Soap: “Gloria rimarrà sempre una donna di cuore”

Mancava dalle scene de Il Paradiso delle Signore da un po’ di tempo, ma finalmente i telespettatori di Rai 1 hanno potuto rivederla nei panni di Gloria Moreau, finalmente serena e felice al fianco di Ezio Colombo (Massimo Poggio), il suo vero e unico grande amore.

Un percorso, quello di Gloria, che abbiamo ripercorso con Lara Komar, la sua interprete. Ecco che cosa ci ha raccontato.

Il Paradiso delle Signore 8, intervista a Lara Komar (Gloria Moreau)

Ciao Lara, bentornata su TvSoap. L’ultima volta che ci siamo sentiti, in una precedente intervista, c’eravamo lasciati con Gloria in crisi, perché non sapeva se fosse giusto corrispondere i sentimenti che provava per Ezio oppure dargli campo libero con Veronica. Ora le cose sono però cambiate…

Diciamo che Gloria non ha mai avuto dei dubbi. Il suo cuore si sa di chi è. Soltanto che ha un cuore talmente grande che vuole bene a tante persone e vuole il loro bene. Questo era quindi il suo dubbio: far valere il suo sentimento o il cuore in totale? E lei ha fatto valere il cuore. Perché è una donna che vuole il bene, punto.

Tuttavia, dall’altra parte è accaduta una svolta: in America ha ritrovato Ezio. Si è presentato davanti a lei ed è partita, con lui, lontano in America. Sono quindi tornati insieme. E nelle puntate in onda li state vedendo forti, l’uno al fianco dell’altra, come una squadra visto che, insieme, gestiscono un’azienda. Non solo sono un team d’amore, ma anche di lavoro, perché gestiscono un’azienda.

Sei contenta di essere ritornata a Il Paradiso delle Signore? Sapevi già, nella scorsa stagione, che Gloria sarebbe riapparsa dopo la sua “momentanea” uscita di scena?

Diciamo che i programmi di Lara devono farsi valere anche quando si parla di Gloria, a cui voglio tanto bene. Ma comunque sì, sapevo già che il suo percorso non era concluso.

Sicuramente ti sei resa conto, anche quando sembrava uscita di scena, dell’amore che il pubblico ha per Gloria…

E questa è una cosa che mi riempie di gioia ogni giorno. Mi fa piacere perché è questo che dà un senso al nostro lavoro di attori. Quando senti che le persone si affezionano a te, nel bene e nel male, anche facendo personaggi negativi, ti fa sentire grata. Gloria è ovviamente una donna positiva che porta avanti la battaglia del cuore, ma in linea generale il pubblico che ti abbraccia è quello di cui abbiamo bisogno noi per andare avanti col nostro mestiere.

Gloria all’inizio era una mamma all’incognito, perché Stefania (Grace Ambrose) non lo sapeva. Poi, dopo c’è stata la scoperta di questo rapporto e Gloria è diventata una mamma per Stefania a 360°. In seguito sono arrivati i sentimenti di Gloria per Ezio, che però non abbiamo mai visto come sua compagna. Quest’anno si vedrà meglio questa sfaccettatura, immagino…

Certo. È una sua nuova sfumatura, che mi piace tanto. Soprattutto perché lavorando con colleghi con cui ti trovi bene scopri anche tu sfumature che, magari, non ti aspettavi quando preparavi la storia da sola. E questa è un’altra cosa meravigliosa.

Ti saluto con un’ultima domanda. Hai un desiderio futuro per Gloria, adesso che è felice?

Sì, ho come desiderio che rimanga sempre quello che è, ossia una donna di cuore.

E potrebbe cambiare?

No, assolutamente no.

