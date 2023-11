Il paradiso delle signore 8: Maria e Matteo sempre più attratti, ma torna Vito dall’Australia! | Anticipazioni

Dopo il bacio tra Maria (Chiara Russo) e Matteo (Danilo D’Agostino), nelle prossime puntate de Il paradiso delle signore i due giovani rimarranno entrambi colpiti e turbati dall’avvenimento; se Portelli non ha nulla da perdere, la Puglisi ha invece una relazione stabile anche se a distanza con un suo conterraneo (e in odore di matrimonio) per cui si sentirà ancore più in difficoltà nei confronti del ragazzo dal quale è inevitabilmente attratta.

Il contabile vorrà parlare a tutti i costi con la stilista, ma Irene (Francesca Del afa) interverrà per impedirglielo. Renato Mancino (Lorenzo Balducci) nel frattempo, rinnoverà le sue minacce a Matteo e stavolta tirerà in ballo anche Maria per ricattarlo!

Nonostante l’evidente preoccupazione per la sua bella, Portelli cercherà di non darlo troppo a vedere e chiederà spiegazioni a Maria sul suo atteggiamento scostante. Proprio in un momento in cui la ragazza sembrerà essere molto confusa, però, dall’Australia a sorpresa ritornerà Vito (Elia Tedesco).

Il ritorno di Lamantia sarà una festa per l’intera famiglia Puglisi, che da tempo non aspetta altro che il matrimonio tra lui e Maria; Matteo, invece, incontrerà l’uomo di cui ha preso il posto di lavoro al Paradiso e dovrà dissimulare la sua delusione.

Vito cercherà di capire cosa sia meglio fare per il suo futuro e avrà parecchi dubbi sulle intenzioni della fidanzata: la ragazza ha più volte espresso il desiderio di rimanere ancorata a Milano per il suo lavoro ed i suoi amici, ma che lui inizi a rendersi conto che non si tratta solo di questo?

Insomma, Vito continuerà a non capire quale sia la cosa giusta da fare per scelta giusta con Maria: tornare in Australia o costruire il proprio futuro a Milano?