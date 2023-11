Il paradiso delle signore 8: Tancredi ha un piano per allontanare Vittorio da Matilde! | Anticipazioni

Nonostante il clima di festa che ci sarà al Paradiso delle signore nelle prossime puntate della fiction sul grande magazzino degli anni 60 più chiacchierato d’Italia grazie all’attesissimo matrimonio tra Gloria (Lara Komar) ed Ezio (Massimo Poggio), qualcuno non è felice per loro e per chi gli sta intorno.

Stiamo parlando della combo infernale tra Tancredi (Flavio Parenti) e Umberto (Roberto Farnesi): il conte di Sant’Erasmo, per allontanare Vittorio (Alessandro Tersigni) da Matilde (Chiara Baschetti), vorrà comprare la Tessuti Colombo tramite un prestanome e Umberto si offrirà di aiutarlo.

Grazie alle sue mille conoscenze al circolo, Guarnieri proporrà il marito della Gramini (Greta Oldoni) come prestanome di Tancredi per l’acquisto della Tessuti Colombo; sarà allora che il business man più spregiudicato di Milano deciderà di incontrare Fiorenza e rivelerà il suo piano alla Gramini, chiedendo riservatezza, e così lei farà la sua offerta ai Colombo.

Ma fino a dove è disposto a spingersi il conte di Sant'Erasmo per tenersi stretta sua moglie? E soprattutto, quanto rimarranno coinvolti Gloria (Lara Komar) ed Ezio (Massimo Poggio)? Stay tuned: ne parleremo ancora!