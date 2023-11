Il paradiso delle signore 8: Marta Guarnieri, ecco quando torna! | Anticipazioni

Un grande ritorno è atteso da tempo al Paradiso delle Signore: se anche voi siete rimasti male per la fine del matrimonio che ha fatto sognare tanti spettatori nelle prime stagioni del daily della nostra amata fiction, non potete non sapere di chi stiamo parlando. Avete indovinato: Marta (Gloria Radulescu) farà ritorno a Milano il prossimo venerdì 15 dicembre proprio su questi schermi accompagnata da zia Adelaide (Vanessa Gravina)!

Ma cosa accadrà vista la situazione attuale? Dopo la decisione di lasciare il marito Tancredi (Flavio Parenti), Matilde (Chiara Baschetti) si godrà la sua storia con Vittorio (Alessandro Tersigni) che per il momento non sospetta nulla. E nessuno dei due sembrerà intenzionato a pensare al futuro…

Sarà proprio la contessa a far sapere che si presenterà a Villa Guarnieri con un “ospite a sorpresa”, mentre il conte di Sant’Erasmo, esasperato, minaccerà di denunciare la moglie per adulterio!

Nel frattempo, stanco della situazione, Vittorio deciderà di affrontare Tancredi più rabbioso e vendicativo che mai. In questo clima di tensione Adelaide tornerà a villa Guarnieri accompagnata da Marta. Due ritorni ad hoc per sconvolgere gli equilibri appena ricreatisi al Paradiso, dunque? Lo sapremo presto…