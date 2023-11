Il paradiso delle signore 8: Matilde e Vittorio, punto di svolta?

A Il paradiso delle signore, l’incidente che ha visto coinvolto il conte di Sant’Erasmo (Flavio Parenti), investito da un’automobile durante una brutta discussione con Vittorio (Alessandro Tersigni), il triangolo Conti-Frigerio-Sant’Erasmo sarà sempre più complesso: mentre Matilde (Chiara Baschetti) sarà in pena per il marito, Tancredi si troverà ricoverato in ospedale, privo di conoscenza e Conti sarà molto scosso per quanto avvenuto.

Nonostante non abbia alcuna responsabilità nella faccenda, il direttore de il Paradiso delle Signore si sentirà particolarmente coinvolto riguarderanno quello che è accaduto al rivale e non riuscirà a darsi pace. Comunque sia, inaspettatamente le condizioni di Tancredi miglioreranno.

Come comportarsi dunque adesso che Vittorio avrebbe tutte le carte in regola per conquistare definitivamente Matilde approfittando della situazione per screditare definitivamente il conte di Sant’Erasmo agli occhi della moglie?

Il buon Conti, si sa, è troppo corretto per comportarsi in modo meschino ma sarà proprio nel momento in cui Vittorio assicurerà a Tancredi di non intromettersi più tra lui e la moglie che Sant’Erasmo farà un gesto inaspettato destinato a cambiare le sorti della sua storia con Matilde: che sia questo un tentativo di redenzione per il terribile Conte? Staremo a vedere… Seguici su Instagram.