Il paradiso delle signore 8: Matteo aiuta Marcello! | Anticipazioni

Dopo avere impiegato molto tempo ad ottenere la piena fiducia di Vittorio (Alessandro Tersigni), Marcello (Pietro Masotti) ha finalmente ottenuto il suo primo incarico importante al Paradiso delle signore: gestire un’intera campagna pubblicitaria dal punto di vista economico per il grande magazzino! Ma se c’è qualcuno che può metterlo in difficoltà quello è il Guarnieri (Roberto Farnesi), che non ha mai nutrito grande simpatia per il suo rivale in amore e che non perde occasione per creargli problemi.

Fortunatamente Barbieri non è più solo al Paradiso da quando ha pensato di proporre il fratello come contabile del grande magazzino, fratello che gli è immensamente grato per la possibilità lavorativa datagli in un momento piuttosto difficile.

Sarà proprio Matteo (Danilo D’Agostino), infatti, che riuscirà a salvare l’affare che Marcello aveva concluso per la campagna pubblicitaria del Paradiso e che Umberto stava per soffiargli! Diviso nel frattempo tra famiglia, lavoro e cuore, Portelli assicurerà a Maria (Chiara Russo) di essere pronto a lasciare l’incarico che gli ha dato Vito (Elia Tedesco), qualora la mettesse in imbarazzo.

Matteo e Marcello dunque faranno squadra e insieme ce la faranno a non darla vinta a Umberto. Portelli, poi, si aprirà del tutto col fratello e gli rivelerà i motivi per cui ha contratto i debiti con gli strozzini: riusciranno insieme i due fratelli a sciogliere questo intricato nodo?