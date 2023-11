Il paradiso delle signore 8: Tancredi è geloso e perde la pazienza con Vittorio! | Anticipazioni

Nonostante continuino ad essere rivali sul lavoro, a Il Paradiso delle Signore Matilde (Chiara Baschetti) e Vittorio (Alessandro Tersigni) non riescono proprio a non occuparsi l’uno dell’altra o almeno dei rispettivi bisogni.

Dopo aver dato la proprio disponibilità per affittare i terreni del mobilificio Frigerio a Gloria (Lara Komar) ed Ezio (Massimo Poggio) e salvare così la tessuti Colombo infatti, Matilde verrà a sapere che al Paradiso hanno problemi con i riassortimenti della merce e avrà un’idea per aiutarli.

Nel frattempo, Fiorenza (Greta Oldoni) si incontrerà con Tancredi (Flavio Parenti) e gli chiederà un grosso favore, visto quanto lei si è spesa per lui facendo da prestanome: che questa sia un’arma a doppio taglio? Certo è che non tutti i mali vengono per nuocere e, proprio mentre Tancredi e Umberto (Roberto Farnesi) discutono della Gramini, Flora (Lucrezia Massari) sentirà qualcosa! Che il piano del conte non sia così al sicuro?

Già pieno di gelosia e tensione infatti, durante un evento al Circolo, Tancredi vedrà Vittorio e Matilde in grande sintonia e perderà il controllo; preoccupato per le sorti del suo matrimonio, dopo la sfuriata a Conti, Tancredi cercherà un confronto con la moglie, che nel frattempo si scuserà con Vittorio per il comportamento del marito. Pare proprio che invece di allontanarsi, i due ex colleghi di lavoro siano sulla strada giusta per avvicinarsi sempre più pericolosamente…

Nel frattempo, Tancredi proverà a corrompere la Gramini, affinché non faccia parola con nessuno di quanto le ha chiesto. La vice presidentessa del circolo, però, sembrerà avere tutt'altre intenzioni e si presenta da Conti: che anche la perfida Fiorenza abbia un cuore?