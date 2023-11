Il paradiso delle signore 8: Vito vuole fare la proposta a Maria! | Anticipazioni

Dopo un ritorno dall’Australia inizialmente difficile e costellato di difficoltà dovute alla distanza, agli impegni lavorativi e ad ingerenze di terzi nella loro storia, Vito Lamantia (Elia Tedesco) e Maria Puglisi (Chiara Russo) sembrano aver trovato un nuovo equilibrio dopo che lui ha comprato la tessuti Colombo per rimanere a Milano e vivere la sua storia d’amore con la bella conterranea. Nelle attuali puntate de Il paradiso delle signore, Vito ha deciso che farà la proposta di matrimonio a Maria e ne parlerà con Ciro (Massimo Cagnina) e con gli amici.

Nel pensare come come fare la proposta alla sua amata, Lamantia sembrerà aver trovato l’idea giusta e chiederà aiuto allo staff del Paradiso. Ma siamo sicuri che che sia per tutti un gesto indolore?

Se la Puglisi adesso sembra avere occhi solo per il suo fidanzato, c’è qualcuno che dal canto suo invece è rimasto folgorato da quel paio di occhi azzurri siciliani e che difficilmente riesce a dimenticarli ritrovandosi la bella Maria tutti i giorni sul posto di lavoro…

Stiamo parlando ovviamente di Matteo (Danilo D'Agostino), il quale ha scoperto che Vito farà la proposta a Maria e, pur consapevole di andare contro i suoi sentimenti, si offrirà di aiutarlo. Harakiri o grande generosità? Lo scopriremo solo guardando le prossime puntate…