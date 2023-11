La Promessa anticipazioni: Cruz ha un sospetto su Martina

Piccolo problema in arrivo per Martina de Lujan (Amparo Pinero) nelle puntate italiane de La Promessa in onda tra qualche settimana. Stupita dal lungo soggiorno della ragazza nella tenuta, la dark lady Cruz Ezquerdo (Eva Martin) chiederà infatti al marito Alonso (Manuel Regueiro) di indagare più a fondo sulla faccenda. Una richiesta inaspettata che farà agitare parecchio Martina…

La Promessa, news: le domande di Cruz su Martina

La storyline avrà inizio senza alcun tipo di avvisaglia, nel momento in cui Cruz si fermerà a parlare con Alonso di Martina, specificando di essere felice di averla nella tenuta perché, con il suo bel carattere, ha portato allegria tra tutti gli abitanti de La Promessa. Tuttavia, la Ezquerdo non potrà fare a meno di pensare che ormai la nipote, che adora, è già diversi mesi loro ospite, ragione per cui si domanderà se il padre Fernando (Javier Collado) sia favorevole alla cosa o se, addirittura, non sia stato informato dalla figlia di dove si trova in realtà.

Un pensiero, quello di Cruz, derivante dal fatto che Fernando ha tagliato ogni tipo di rapporto col fratello Alonso da ormai un anno. Motivo per il quale sarà appunto ragionevole pensare che sia indisposto dal fatto che Martina ha scelto di vivere con loro e non con la sua famiglia.

La Promessa, trame: Alonso vuole fare chiarezza su Martina

Come reagirà Alonso di fronte ai dubbi e alle perplessità di Cruz? La risposta arriverà molto presto: il giorno seguente al dialogo con la consorte, Alonso chiederà per l’ennesima volta a Martina se Fernando sa che si trova a La Promessa e, soprattutto, se è d’accordo con il fatto che lei è lì ormai da tantissimo tempo.

Cercando di nascondere una certa preoccupazione, Martina risponderà sì alla richiesta dello zio, che comunque vorrà fugare ogni tipo di equivoco facendo una telefonata al fratello Fernando. Una decisione che spiazzerà Martina, ma per quale motivo?

La Promessa, spoiler: Alonso tenta di telefonare a Fernando

Pur senza dirglielo direttamente, Martina cercherà in ogni modo di far desistere Alonso dal mettersi in contatto telefonicamente con Fernando, salvo tirare un sospiro di sollievo appena il marchese desisterà dal suo intento poiché, visti i trascorsi burrascosi tra di loro, non se la sentirà ancora di avere un confronto diretto con lui.

Ma a cosa sarà dovuto questo comportamento di Martina? Occhio ai prossimi avvenimenti perché, ovviamente, anche la giovanissima Luján ha un segreto da nascondere… Seguici su Instagram.