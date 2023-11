La Promessa anticipazioni: Curro crede di non essere il figlio di Eugenia

Un nuovo dubbio muoverà Curro de la Mata (Xavi Lock) nelle prossime puntate italiane de La Promessa. Già certo del fatto che il capitano Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano) non è il suo vero padre, il giovane si concentrerà infatti sulla figura della madre Eugenia Ezquerdo (Alicia Moruno), di cui temerà di non essere il figlio. Un sospetto che Curro confiderà a Jana Exposito (Ana Garces)…

La Promessa, news: Curro continua a sentirsi un estraneo alla tenuta

Raggiunto una sorta di armistizio con Lorenzo, che gli prometterà di non prendersela più con lui e picchiarlo se lo aiuterà a rimettere al suo posto la “dispotica” zia Cruz (Eva Martin), Curro continuerà a sentirsi estraneo all’interno de La Promessa e l’unica persona con cui, in fondo, si sentirà a suo agio sarà Martina (Amparo Pinero).

Un rapporto, quello con Martina, che sarà più di una semplice amicizia, dato che Curro sarà visibilmente attratto dalla nipote di Alonso (Manuel Regueiro). Tuttavia, almeno per ora, Curro preferirà non far sfociare in altro la sua intesa con la bella Luján e si concentrerà sul modo in cui, da sempre, non si sente accolto con quella che è la sua famiglia. Ragion per cui elaborerà una teoria…

La Promessa, spoiler: Curro teme di non essere figlio nemmeno di Eugenia

Eh sì: possiamo anticiparvi che Curro riporterà alla mente il periodo in cui è nato, ossia quando la madre soffriva già di problemi mentali ed era diventata paralitica in seguito ad una caduta dalle scale. Proprio per questo, arriverà a pensare che possa non averlo dato alla luce Eugenia, che a quel punto sarebbe un’estranea per lui esattamente come Lorenzo.

In preda alla confusione più totale, Curro sentirà quindi l’esigenza di confidarsi con qualcuno e sceglierà di farlo con Jana, appena tornata dal disastroso soggiorno come cameriera sostitutiva nella tenuta di Mercedes (Laura Barba) e Josè Luis (Andres Blanco), i genitori di Jimena (Paula Losada).

La Promessa, trama: Jana dà un consiglio “interessato” a Curro

Appena Curro le farà presente che crede di non essere il figlio di Eugenia, date le problematiche che aveva quando avrebbe dovuto partorirlo, Jana farà presente al giovane che la sua teoria non è del tutto campata in aria, esortandolo ad andare avanti con le sue investigazioni tese a scoprire la verità.

Insomma, per l'ennesima volta, Jana sceglierà di non rivelare a Curro di essere sua sorella e che è stato rapito, da neonato, dalle braccia della madre Dolores (Anai Gonzalez) perché vorrà prima che il fratello trovi le prove, in modo tale che non possa più sospettare di lei. La scelta della Exposito sarà però davvero quella più adeguata?