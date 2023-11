La promessa, anticipazioni dal 13 al 17 novembre 2023

Anticipazioni settimanali puntate La promessa da lunedì 13 a venerdì 17 novembre 2023

Simona rivela a Candela il segreto che ha confidato a padre Camilo in confessione: Tono, suo marito, ha ucciso Custodio, il marito di Candela; quest’ultima rimane sconvolta dalla notizia e si allontana da La Promessa per stare un po’ da sola, mentre Simona si sfoga con Lope.

Petra cerca di convincere Cruz a licenziare Pia, che ha mentito sul suo aborto. Lorenzo racconta a Curro la sua versione dei fatti sul matrimonio con Eugenia e i due si riappacificano. Maria chiede a Martina di intercedere con Alonso per avere notizie di Salvador dal fronte, ma il marchese le risponde di non avere tempo per queste cose.

Romulo dice a Pia di essere deluso dalla mancanza di fiducia nei suoi confronti rispetto alla questione della gravidanza. Manuel chiede a Mauro chi si occupava di lui mentre era in stato letargico e il valletto risponde che Jana lo accudiva di nascosto…