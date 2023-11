Tempesta d’amore, anticipazioni dal 19 al 25 novembre 2023

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 19 a sabato 25 novembre 2023

Shirin intuisce che tra Josie e Paul c’è qualcosa e affronta l’amica, scoprendo la verità. La Ceylan si trova così a dover scegliere ancora una volta tra la sua lealtà nei confronti dell’amica e quella verso Henning…

Michael sorprende Rosalie durante il suo picnic con Raphael e si infuria. A quel punto la Engel rivela al medico di averlo visto mentre provava a baciare Carolin…

Erik si dichiara a Yvonne, che però non lo prende sul serio. A quel punto Vogt prova a dimenticare la Klee, ma poi la vede insieme a Christoph e perde il controllo…

La convivenza di Max e Vanessa nella baita procede per il meglio, almeno fino a quando il tetto non inizia a perdere…

Michael confessa a Rosalie di avere dei sentimenti per Carolin, spezzandole il cuore. Sconvolta, la Engel cerca conforto tra le braccia di Raphael…

Constanze vuole fare una sorpresa romantica a Paul e chiede a Josie di creare una torna con una dedica romantica. Distratta dai suoi sentimenti per Lindbergh, però, la Klee finisce per mettere il proprio nome sulla dedica…

Werner convince Erik a fare visita ad Ariane in prigione per avere informazioni sui nuovi comproprietari del Fürstenhof. La Kalenberg accetta di rispondere alle domande del suo ex, ma solo se prima quest’ultimo le porta una vecchia Bibbia…

Michael è mortificato per aver ferito Rosalie e decide di salvare il suo rapporto con la fidanzata ad ogni costo. Quando sta per proporle un viaggio insieme, però, la donna gli fa una confessione…

Josie riesce a distruggere la torta prima che Constanze possa vedere la scritta. Insospettita, la von Thalheim cerca però i resti del dolce, scoprendo così la terribile verità…

Ariane riesce a recuperare una misteriosa pillola dalla Bibbia e la ingerisce. Poco dopo la donna ha un collasso e viene condotta in ospedale d’urgenza…

Dopo la confessione di Rosalie, Michael affronta Raphael intimandogli di tenersi lontano dalla donna. Anche quest’ultima chiede a Kofler di lasciare il Fürstenhof. Convinto che lui e la Engel siano destinati a stare insieme, Raphael decide di affidarsi al destino…

È arrivato il giorno del tanto atteso servizio fotografico di Gerry! Shirin viene incaricata del trucco dell’amico e dall’altra modella con cui quest’ultimo dovrebbe posare. All’ultimo minuto, però, la modella non si presenta e così Gerry propone Shirin come sostituta!

In ospedale le condizioni di Ariane vengono dichiarate disperate! Nessuno però sa che la dark lady ha nascosto l'antidoto al veleno da lei assunto…