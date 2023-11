Tempesta d’amore: Ariane fa un patto con Erik e gli rivela il suo piano! | Anticipazioni italiane

Che cos’ha in mente Ariane Kalenberg (Viola Wedekind)? È quello che si stanno chiedendo i Saalfeld da settimane. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, però, arriveranno finalmente le prime risposte… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane propone un accordo a Erik

Chi sperava che – con l’arresto di Ariane – quest’ultima sarebbe finalmente uscita di scena, ha dovuto ricredersi. Benché destinata con buona probabilità a passare il resto dei suoi giorni in carcere, la terribile dark lady non ha infatti rinunciato alla vendetta…

Appena entrata in prigione, la donna ha infatti immediatamente venduto le proprie azioni ad una misteriosa società svizzera di proprietà della famiglia Schwarzbach. Una mossa che ha preoccupato non poco Werner (Dirk Galuba), tanto da spingerlo a chiedere a Erik (Sven Waasner) di far visita ad Ariane in carcere per scoprire cos’abbia in mente.

Ebbene, a sorpresa la dark lady si è detta disposta a collaborare, ma ad una condizione! In cambio delle sue rivelazioni, Vogt dovrà infatti farle un favore…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane rivela a Erik il vero nome di Alexandra

Come sappiamo, all’epoca Erik si era rifiutato di scendere a patti con la pericolosa criminale. Tra qualche giorno, però, sarà costretto a tornare sui suoi passi! Werner scoprirà infatti che Ariane ha venduto agli Schwarzbach nonostante avesse ricevuto delle offerte decisamente superiori per le sue azioni. Se non ha venduto per soldi, dunque, qual è il suo obiettivo?

Sarà così che l’anziano albergatore costringerà Erik a tornare ancora una volta in carcere, dove Ariane farà una richiesta molto particolare per rompere il silenzio: Vogt le deve portare una vecchia Bibbia che la donna custodiva nel suo comodino.

Benché sospettoso, l’uomo asseconderà la richiesta della sua ex, che lo ripagherà con un’informazione inaspettata: a capo della società degli Schwarzbach c’è Alexandra, il cui cognome da nubile era Bamberger.

La dark lady non aggiungerà altro, sostenendo che ora Erik abbia elementi sufficienti a capire il resto del suo piano. Mentre l'uomo cercherà di capire cosa leghi Alexandra Schwarzbach al Fürstenhof, però, a sua insaputa Ariane starà già mettendo in atto un nuovo piano…