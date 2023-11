Tempesta d’amore: Carolin si dichiara a Michael! E ora? | Anticipazioni italiane

Sentimenti inaspettati (o forse no) stanno per esplodere nelle puntate italiane di Tempesta d’amore! Tra pochissimo l’amore di Michael Niederbühl (Erich Altenkopf) per Carolin Lamprecht (Katrin Anne Heß) smetterà infatti di essere a senso unico… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Michael salva Carolin

Da quando Carolin è tornata nella sua vita, per Michael nulla è stato più come prima. I vecchi sentimenti che lo legavano alla donna ben vent’anni prima sono infatti riesplosi in tutta la loro forza, mettendo il medico in una situazione poco invidiabile.

Dopo un lungo periodo di incertezza, alla fine però il medico ha capito di non voler perdere Rosalie (Natalie Alison), decidendo di concentrarsi sul rapporto con quest’ultima. Carolin – dal suo lato – ha detto chiaramente a Michael di non vedere in lui nulla più che un caro amico. Ma sarà davvero così?

La domanda sarà più che lecita nelle prossime puntate di Tempesta d’amore, quando vedremo il medico arrivare a offrirsi come ostaggio ad Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) pur di proteggere la sua amata. Un gesto che non resterà senza conseguenze…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Carolin confessa a Michael di amarlo

Come vi abbiamo anticipato, Michael non si limiterà a salvare Carolin, ma riuscirà persino a fermare la fuga di Ariane, rischiando la vita pur di permettere a Christoph (Dieter Bach) di bloccare la dark lady. Un gesto che gli procurerà molto più di fama e riconoscenza…

Ricoverato in ospedale dopo essere stato aggredito col taser da Ariane, il medico riceverà numerose visite, tra cui quella di Carolin. Come prevedibile, quest’ultima ringrazierà di cuore Michael per averla salvata, ma andrà anche oltre…

Sopraffatta dall'emozione, la Lamprecht rivelerà infatti al medico di essersi innamorata di lui! L'uomo come reagirà di fronte a quella dichiarazione inaspettata? E cosa ne sarà del suo rapporto con Rosalie?