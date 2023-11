Tempesta d’amore, casting news: arriva KATJA, nuova sommelière e amore di… | Puntate Tedesche

Continuano senza sosta i nuovi ingressi in Germania! Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore un ulteriore nuovo personaggio, destinato a entrare nel cast della ventesima stagione… Ecco di chi si tratta!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Katja arriva al Fürstenhof

Con la diciannovesima stagione di Tempesta d’amore ormai giunta alle battute finali, in Germania tutto è pronto per l’inizio di una nuova, appassionante annata. E, come da tradizione, questo nuovo capitolo vedrà l’arrivo di nuovi volti…

Ebbene, oltre a coloro che sembrano essere destinati a ricoprire il ruolo di futuri protagonisti – Ana Alves (Soluna Kokol), Philipp Brandes (Robin Schick) e Vincent Ritter (Martin Walde) – al Fürstenhof arriverà anche una donna affascinante di nome Katja Neubach…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Katja nuovo amore di Markus

Descritta come un personaggio leale, sincero e creativo, Katja è una Saalfeld di nascita e verrà al Fürstenhof per una breve vacanza per riprendersi dalla separazione dal marito. All’hotel di famiglia, però, la donna troverà molto più che una semplice distrazione…

Oltre ad un prestigioso lavoro come sommelière del Fürstenhof, Katja ritroverà infatti anche l’amore con Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer), l’ex marito di Alexandra (Daniela Kiefer). Il loro amore, però, partirà in salita…

Tempesta d’amore, casting news: Isabell Stern interpreta Katja Neubach

Il personaggio di Katja Neubach verrà interpretato da Isabell Stern, attrice tedesca classe 1983. Formata professionalmente a Monaco di Baviera, la Stern è già nota al pubblico del piccolo schermo grazie alle sue numerose apparizioni in serie tv e film.

L’ingresso in scena di Isabell Stern a Tempesta d’amore nei panni di Katja Neubach avverrà nel corso della puntata 4138, la cui messa in onda in Germania è prevista per il prossimo 3 novembre. E tutto lascia intendere che per questo personaggio sia in arrivo un posto nel cast fisso della ventesima stagione.

Chiudiamo con le parole di Isabell Stern sul suo personaggio:

“Katja affronta la vita con umorismo e ottimismo. Anche se a volte anche lei raggiunge i suoi limiti, è una persona sempre pronta all’azione: questo è ciò che amo del mio personaggio!”

