Tempesta d’amore: Constanze scopre che Paul la tradisce con Josie! | Anticipazioni italiane

Un’inaspettata doccia fredda attende Constanze von Thalheim (Sophia Schiller)! Proprio mentre starà per riprendersi dal suo drammatico incidente, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore scoprirà infatti che l’uomo con cui sogna di passare il resto della vita la sta tradendo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Paul e Josie innamorati

Fino a qualche settimana fa Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) e Constanze von Thalheim sembravano destinati a passare la vita insieme. All’improvviso, però, tutto è cambiato… almeno per lui!

Come sappiamo, Paul si è infatti perdutamente innamorato di Josie (Lena Conzendorf), capendo così di dover chiudere al più presto la sua relazione con la fidanzata. Proprio allora, però, quest’ultima ha avuto un drammatico incidente che l’ha lasciata su una sedia a rotelle, almeno temporaneamente.

Di fronte al dramma di Constanze, Paul e Josie hanno dunque deciso di comune accordo di mantenere segreta la loro relazione. Nascondere la verità, però, si rivelerà più difficile del previsto…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Constanze sospetta di Paul e Josie

Benché insospettita dalla mancanza di trasporto mostrata da Paul nei suoi confronti negli ultimi tempi, Constanze deciderà di mostrare al fidanzato tutta la propria riconoscenza per il modo in cui il ragazzo si è preso cura di lei.

Sarà così che la von Thalheim organizzerà per il suo amato un picnic con una sorpresa speciale: una torta con una dedica romantica. Il problema? Constanze incaricherà Josie della preparazione del dolce, con conseguenze catastrofiche…

Distratta dai suoi pensieri su Paul, la giovane cuoca scriverà infatti il proprio nome sulla dedica invece che quello della rivale! Fortunatamente la Klee si accorgerà in tempo dell’errore e distruggerà la torta prima che Constanze la possa vedere. Ingannare la von Thalheim, però, non sarà così semplice…

Insospettita dal comportamento di Josie, Constanze recupererà infatti dalla spazzatura i resti del dolce, scoprendo così la dedica incriminante. Come se non bastasse, poco dopo troverà un capello biondo sulla giacca di Paul… e a quel punto sarà tutto chiaro: Paul la sta tradendo con Josie! Come reagirà la von Thalheim? Seguici su Instagram.