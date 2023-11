Tempesta d’amore: ecco chi sono gli Schwarzbach, i nuovi proprietari del Fürstenhof! | Anticipazioni italiane

Una vera e propria rivoluzione sta lentamente prendendo il via nelle puntate italiane di Tempesta d’amore. Da qualche giorno, i Saalfeld hanno infatti scoperto che la perfida Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) ha ceduto le azioni del Fürstenhof in suo possesso ad una società per azioni svizzera facente capo ad una certa famiglia Schwarzbach. Un nome che siamo destinati a sentire molto molto spesso, soprattutto nella prossima stagione… Ecco dunque di chi si tratta e cosa ci aspetta nei prossimi mesi a Sturm der Liebe!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane vende le sue azioni

Fin dagli inizi di Tempesta d’amore, il Furstenhof è stato al centro di innumerevoli guerre di potere, che hanno visto i Saalfeld costretti a lottare contro diverse minacce per salvare il loro amato hotel. È stato così che con il tempo nella proprietà dell’albergo di lusso sono entrate varie famiglie di imprenditori: gli Zastrow, gli Stahl… e ora gli Schwarzbach!

Chi segue le nostre anticipazioni sulle puntate tedesche di Tempesta d’amore non è certo nuovo a questo nome. Anche i telespettatori italiani della soap, però, hanno iniziato a sentirlo nominare da qualche giorno…

Gli Schwarzbach sono infatti i titolari della misteriosa società per azioni svizzera a cui Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) ha segretamente ceduto le proprie azioni del Fürstenhof! Contrariamente a quanto si possa pensare, però, non si parla affatto di personaggi sconosciuti…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: gli Schwarzbach sono legati a Christoph

Con il tempo scopriremo infatti che la società “Schwarzbach AG” appartiene a due coniugi legati a filo doppio con Christoph Saalfeld (Dieter Bach): Markus (Timo Ben Schöfer) e Alexandra (Daniela Kiefer)!

Legato da una profonda e lunga amicizia a Christoph durante la loro gioventù, Markus finì poi per allontanarsi dall’albergatore anche a causa del suo matrimonio con Alexandra. Quest’ultima sposò infatti Schwarzbach dopo la traumatica fine della sua relazione con Saalfeld, che la lasciò improvvisamente per una donna più ricca.

Insomma, non solo Christoph conosce molto bene gli Scharzbach, ma ha con loro un passato decisamente burrascoso. Ed è proprio su questo passato che conterà Ariane per vedere la sua vendetta portata a compimento…

Chiudiamo anticipandovi che Markus e Alexandra entreranno in scena solo tra qualche mese nelle puntate italiane di Tempesta d’amore, ma sono destinati a diventare una colonna portante della soap. Seguici su Instagram.