Tempesta d’amore: Erik vede Yvonne con Christoph e perde il controllo! | Anticipazioni italiane

Un nuovo appassionante triangolo sta per esplodere! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Erik Vogt (Sven Waasner) verrà infatti sopraffatto dai suoi sentimenti per Yvonne Klee (Tanja Lanäus). Peccato solo che quest’ultima sia impegnata con niente altri che Christoph Saalfeld (Dieter Bach)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Erik innamorato di Yvonne

Non si può certo dire che Erik Vogt abbia fortuna in amore! Dopo aver rischiato di perdere tutto a causa della sua relazione con Ariane (Viola Wedekind), l’uomo ha iniziato una relazione con Lia Holle (Deborah Müller), una donna di sani principi… ma innamorata di un altro!

A quel punto Erik ha perso fiducia nell’amore, decidendo di focalizzarsi sul lavoro e sul rapporto con la figlia Josie (Lena Conzendorf). Proprio quando meno se lo sarebbe aspettato, però, Vogt è stato ancora una volta trafitto dalla freccia di Cupido…

Come sappiamo, Erik si è infatti improvvisamente reso conto di essersi innamorato di Yvonne! Peccato solo che quest’ultima non solo sia impegnata, ma abbia un fidanzato molto molto potente: Christoph Saalfeld! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik provoca Christoph

Sopraffatto dai propri sentimenti, Erik si dichiarerà immediatamente alla sua amata. Purtroppo per lui, però, ma la sua spontaneità verrà fraintesa, tanto che Yvonne si convincerà che l’uomo la stia solo prendendo in giro.

Ferito dalla reazione della Klee, Vogt proverà a tenere le distanze da quest’ultima e reprimere i propri sentimenti. Un’impresa che si rivelerà molto più ardua del previsto! Ad Erik basterà infatti vedere Yvonne insieme a Christoph per perdere il controllo…

Spinto dalla gelosia, Vogt inizierà dunque a provocare il “rivale” costringendo Yvonne ad intervenire per evitare che la situazione precipiti… almeno per il momento! Sarà questo infatti l’inizio di un lungo triangolo destinato ad intrattenerci per molti mesi… Seguici su Instagram.