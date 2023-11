Tempesta d’amore: Erik si innamora di Yvonne! | Anticipazioni italiane

L’amore arriva spesso inopportuno nel momento più inaspettato! Lo sa bene Erik Vogt (Sven Waasner) che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore si ritroverà a fare i conti con dei sentimenti molto scomodi… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Yvonne e Erik fanno l’amore

Da ormai qualche mese abbiamo avuto modo di conoscere Yvonne Klee (Tanja Lanäus), la bella madre di Josie (Lena Conzendorf). Indubbiamente dotata di grande fascino, la donna ha da sempre usato la propria bellezza per conquistare compagni facoltosi che le hanno permesso di vivere una vita nel lusso.

E così, quando è arrivata al Furstenhof, Yvonne ha immediatamente messo gli occhi sullo scapolo più ambito della zona: il ricchissimo Christoph Saalfeld (Dieter Bach). Proprio quando quest’ultimo si è finalmente legato a lei in modo ufficiale, però, la Klee ha finito per innamorarsi perdutamente di niente altri che Erik Vogt… il padre di sua figlia Josie!

Sconvolta da quei sentimenti “inopportuni”, la donna ha provato in ogni modo a reprimerli, ma è bastata una serata in compagnia del suo amato per far crollare le sue difese e portarla a passare una notte di passione con lui. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik si innamora di Yvonne

Convinto che Yvonne lo stia solo usando e non abbia alcuna intenzione di lasciare Christoph, Erik ha dichiarato che la notte insieme alla Klee non abbia avuto alcun significato per lui e ha deciso di provare a mantenere le distanze. Il destino, però, vorrà altrimenti…

Tutto inizierà quando arriverà il giorno dell’attesissimo esame pratico di Josie per il corso come sommelier del cioccolato. Entrambi legatissimi alla figlia, i due genitori decideranno di organizzare una festa a sorpresa per lei. Peccato solo che – nel pieno dei preparativi – l’auto di Erik andrà in panne…

Ebbene, determinata a salvare la festa della figlia, Yvonne non esiterà a mettersi in sella ad una bicicletta e portare lei stessa Erik fino al Fürstenhof. Tra i due finirà per scoppiare l’ennesima discussione, ma la passione della Klee e la sua determinazione nel voler rendere felice Josie colpiranno a tal punto Vogt da farlo innamorare perdutamente! E ora? Seguici su Instagram.