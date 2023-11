Tempesta d’amore: Henning e Constanze tendono una trappola a Josie e Paul! | Anticipazioni italiane

Guai in vista per Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) e Josie Klee (Lena Conzendorf)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore i due protagonisti si ritroveranno infatti in una posizione poco invidiabile… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Constanze sospetta di Josie e Paul

Sono ormai parecchie settimane che Paul e Josie sono costretti ad amarsi di nascosto. Benché convinti di essere fatti l’uno per l’altra, i due protagonisti della diciottesima stagione di Tempesta d’amore hanno infatti deciso di mantenere segreta la loro relazione per non compromettere il processo di guarigione di Constanze (Sophia Schiller). Ingannare quest’ultima, però, non sarà così semplice…

Già insospettita dalla freddezza del fidanzato nei suoi confronti, la von Thalheim vedrà i suoi sospetti giustificati quando troverà i resti di una torta confezionata da Josie con tanto di dedica romantica per Paul. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: trappola per Josie e Paul

Per Constanze si tratterà comprensibilmente di un durissimo colpo. Ciononostante, la donna continuerà a sperare che i sentimenti della “rivale” non siano ricambiati da Paul. Come sappiamo, però, purtroppo non è così… e ben presto lo capirà anche la von Thalheim!

Quando quest'ultima troverà un capello biondo sugli abiti del fidanzato, non avrà infatti più dubbi: Paul la sta tradendo con Josie! Constanze, però, non si accontenterà di una prova indiziaria! Dopo essersi confidata col cugino Henning (Matthias Zera), la ragazza chiederà dunque a quest'ultimo di tendere ai due amanti una trappola per poterli cogliere in flagrante. Il loro piano funzionerà?