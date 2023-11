Tempesta d’amore: Josie stravolge il suo look… e Paul perde la testa! | Anticipazioni italiane

I buoni propositi di Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) diventeranno sempre più difficili da mantenere! Dopo aver dovuto affrontare la gelosia per il rapporto tra Josie Klee (Lena Conzendorf) e Raphael Kofler (Jakob Graf), nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il bel direttore del Fürstenhof si troverà infatti di fronte ad una nuova prova… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Paul geloso di Raphael e Josie

Sono passate ormai alcune settimane da quando Paul ha deciso di rinunciare a Josie per stare accanto alla fidanzata Constanze (Sophia Schiller). Mantenere fede alla sua decisione, però, sta diventando ogni giorno più difficile…

Già tormentato dalla nostalgia per la sua amata, Linbergh esploderà infatti di gelosia quando vedrà quest’ultima in atteggiamenti intimi con Raphael Kofler (Jakob Graf). E poco importa se la ragazza gli garantirà che tra lei e il suo affascinante spasimante non c’è nulla…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Josie cambia look

Sarà in queste circostanze che al Fürstenhof verrà organizzato un servizio fotografico per raccogliere del materiale da utilizzare per il nuovo sito internet dell’hotel. Per rendere tutto più autentico, i Saalfeld decideranno di utilizzare come “modelli” i loro dipendenti… Josie inclusa!

Ebbene, Yvonne (Tanja Lanaus) vi vedrà un’ottima occasione per dare una “spinta” a Josie e convincerà dunque Shirin (Merve Cakir) ad aiutare la figlia a rivoluzionare il suo look. Una sfida che la Ceylan affronterà con entusiasmo!

Sarà così che – grazie all'aiuto della sua amica – Josie lascerà tutti a bocca aperta, tirando fuori tutta la sua bellezza con un nuovo look che la valorizzerà pur rispettando il suo modo di essere. E, quando Paul vedrà la sua amata sotto queste nuove vesti, perderà totalmente il controllo con conseguenze inaspettate…