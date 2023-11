Tempesta d’amore: Max e Vanessa rinunciano a casa e famiglia! E ora? | Anticipazioni italiane

Proprio quando sembravano ormai pronti a iniziare una vita insieme, un colpo di scena cambierà tutto! Ecco infatti cosa accadrà a Max Richter (Stefan Hartmann) e Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) nelle puntate di Tempesta d’amore presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Vanessa e Max rischiano di morire

Tra le coppie attualmente presenti a Tempesta d’amore, quella formata da Max e Vanessa è senza dubbio una di quelle più solide. I mille ostacoli affrontati hanno infatti finito per rafforzare il rapporto tra i due ragazzi, tanto da portarli a decidere di prendere casa insieme e mettere su famiglia al più presto.

È in questo contesto che Richter e la Sonnbichler hanno vissuto un vero e proprio incubo, che li ha portati a rimanere intrappolati in una voragine nel bosco. Ebbene, proprio quando i due fidanzati staranno per perdere la speranza, in loro soccorso accorrerà Gerry Richter (Johannes Huth), che riuscirà a trarli in salvo appena in tempo. L’esperienza vissuta, però, lascerà uno strascico…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Max e Vanessa rinunciano al loro piano

Grazie a quanto accaduto, Vanessa si renderà infatti conto di una verità che aveva sempre negato anche a se stessa: quella di imbarcarsi nella costosissima ristrutturazione della mansarda di Michael (Erich Altenkopf) per farvi il proprio nido d’amore per se stessa, Max e il loro futuro bambino… è stata un’idea affrettata!

Mortificata, la Sonnbichler confesserà dunque al fidanzato di voler rinunciare al progetto e prendersi del tempo insieme a lui per provare a convivere prima di iniziare a mettere su famiglia. Sarà così che Max e Vanessa decideranno di abbandonare la ristrutturazione dell'appartamento e trasferirsi invece insieme in una baita di montagna. Il loro rapporto sopravvivrà a questa prova?